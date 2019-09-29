Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 38. dakikada Aatif Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert kaydetti. Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş 85. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Antalyaspor 8 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.
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