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Antalyaspor A.Ş. Başkanı görevini bıraktı

Antalyaspor A.Ş. Başkanı Emin Hesapcıoğlu, görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor A.Ş. Başkanı görevini bıraktı
İHA

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Emin Hesapçıoğlu, "22 Eylül 2018 tarihinden itibaren yönetim kurulunda yer alıp, 19 Ocak 2021 tarihinde başkanlığını devraldığım Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu’ndan bugün itibarı ile ayrılma kararı almış bulunuyorum" dedi. 29 ay süren görev süresi boyunca Antalyaspor armasının yer aldığı şanlı bayrağı layıkıyla taşıdığına inandığını söyleyen Hesapçıoğlu, "Vicdanen büyük bir huzur içinde görevi üstlenecek olan arkadaşlarımıza devrediyorum" diye konuştu. Hesapçıolu, açıklamasında şunları söyledi:

"Kararımın, bizden sonra gelecek olan yönetimin önünü açmak, kendilerine fırsat tanımak için alındığının bilinmesini isterim. Biliyorum ki; bizden sonra gelecek olan yönetimimiz bayrağımızı daha yukarıya taşıyacak, hayalini kurduğumuz başarıları elde edecektir. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bırakıyor olmama rağmen kulübümüzün her zaman yanında olmayı sürdüreceğim. Görev sürem boyunca aynı yönetim kurulunda yer aldığım yol arkadaşlarıma, birlikte çalıştığımız teknik ekip ve futbolcularımıza, fedakar personelimize ve bizlere destek olan tüm taraftarlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarım."

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