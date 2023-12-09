Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü Veysel Sarı ve Adam Buksa'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Erdal Rakip'in 45+3'te kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor 10 kişiyle üç puanı kaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi tüm gollerin ilk yarıda atıldığı maçı 2-1 kazanarak 2 hafta sonra galip geldi.

        Kırmızı-beyazlılara üç puanı getiren golleri 7'de Veysel Sarı ve 13'te Adam Buksa kaydetti.

        İstanbul ekibinin tek sayısı 42. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

        Antalyaspor'da Erdal Rakip 45+3'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

        Antalyaspor bu sonuçla puanını 23'e çıkarıp maç fazlasıyla 7. sıraya tırmandı.

        11. basamaktaki Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

        STAT: Corendon Airlines Park Antalya

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

        ANTALYASPOR: Ataberk Dadakdeniz - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 65 Güray Vural), Erdal Rakip, Saric (Dk. 86 Van de Streek), Jehezkel (Dk. 65 Naldo), Bytyqi (Dk. 46 Kaluzinski), Safuri (Dk. 46 Ufuk Akyol), Buksa.

        FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro - Veseli (Dk. 70 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent, Feghouli (Dk. 84 Sturaro), Mendes (Dk. 84 Lasagna), Shukurov(Dk. 46 Rohden), Eysseric, Can Keleş (Dk 70 Serdar Dursun), Güven Yalçın.

        GOLLER: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Adam Buksa (Antalyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın (Fatih Karagümrük)

        KIRMIZI KART: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Antalyaspor)

        SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Ataberk Dadakdeniz, Jehezkel, Buksa, Nuri Şahin (Teknik Sorumlu) (Antalyaspor), Shukorov, Güven Yalçın, Levent Mercan, Biraschi, Rohden, Ceccherini, Sturaro (F. Karagümrük)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu