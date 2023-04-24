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Antalyaspor - Sivasspor: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de tehlikeli bölgede yer alan Antalyaspor ile Sivasspor'un mücadelesinde kazanan Sivasspor oldu. Yiğidolar, zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrılıp biraz olsun rahatlarken, Antalyaspor ise ateş hattına iyice yaklaştı.

Antalyaspor - Sivasspor: 1-2 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Yiğidolar'a üç puanı getiren golleri 4'te Yatabare ile 22'de Gradel (pen.) kaydetti.

Antalyaspor'un tek golü ise 48'de Larsson'dan geldi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye yükseltip 10. sıraya tırmanarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

33 puanda kalan Antalyaspor ise düşme hattına bir adım daha yaklaştı...

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Antalyaspor savunmasında Veysel Sarı'nın kısa pasında araya giren Saiz, kaleci Helton'u geçmeden pasını Yatabare'ye verdi. Yatabare'de gelen topu boş kaleye gönderdi: 0-1

18'inci dakikada Saiz'in savunma arkasında gönderdiği topu önünde bulan Yatabare'nin dar açıdan sert şutu kaleci Helton'un müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.

19'uncu dakikada Antalyaspor ceza sahasında korner sonrası Yatabare'nin sektirdiği top Fernando Martins'in eline çarpınca hakem Abdülkadir Bitigen'e VAR uyarısı geldi. Uyarı sonrası VAR monitöründe pozisyonu izleyen Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

22'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Max Gradel kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı noktalara göndererek fileleri buldu: 0-2

23'üncü dakikada Erdoğan yeşilyurt'un pasında topu önünde bulan Yatabare'nin yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü.

33'üncü dakikada Fernando Martins'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Sam Larsson'un sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direkten döndü.

42'nci dakikada ceza alanı dışında topu alarak rakiplerini geçen Sam Larsson, ceza alanı içerisinde müsait pozisyondaki Güray'a verdi. Güray Vural'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

43'üncü dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanı içerisi altı pas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal kurtarırken, seken topu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

48'inci dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Topu takip eden Sam Larsson'un yerdeki topa kafasıyla vurarak golü attı: 1-2

59'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun sert şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

90+1'inci dakikada Fernando Martins'in ceza alanı dışından sert vuruşunu Sivasspor kalecisi iki hamlede kurtardı.

90+9'uncu dakikada Gradel'in uzaktan sert vuruşunu kaleci Helton kornere çeldi.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, Bora Özkara

ANTALYASPOR: Helton Leite-Bünyamin Balcı (Dk. 79 Fredy), Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Ömer Toprak), Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Fernando Martins, Ndao (Dk. 46 Ghacha), Sam Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 64 Bertuğ Yıldırım), Haji Wright.

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural-Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Camara (Dk. 80 Njie), Hakan Arslan (Dk. 56 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Saiz (Dk. 76 Cofie), Gradel, Yatabare(Dk. 56 Caicedo).

GOLLER: Dk. 48 Sam Larsson (Antalyaspor), Dk. 4 Yatabare, Dk. 22 Gradel (P) (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Yatabare, Ali Şaşal Vural (Sivasspor)

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