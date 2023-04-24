Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Sivasspor, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Yiğidolar'a üç puanı getiren golleri 4'te Yatabare ile 22'de Gradel (pen.) kaydetti.

Antalyaspor'un tek golü ise 48'de Larsson'dan geldi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye yükseltip 10. sıraya tırmanarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

33 puanda kalan Antalyaspor ise düşme hattına bir adım daha yaklaştı...