Buzullarla kaplı Antarktika, önceki gün ilk kriminal vakasını yaşadı. Rus istasyonunda bir araştırmacı diğerini bıçakladı.

Rusya’nın Antarktika istasyonu kana bulandı. Rus mühendis Sergey Savitsky (55), “psikolojik çöküntü” nedeniyle çalışma arkadaşı Oleg Beloguzov’u (52) bıçakladı.

9 Ekim’de King George Adası’nda bulunan Rus istasyonu Bellingshausen’da yaşanan olayda, Savitsky, Beloguzov’a bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Beloguzov, helikopterle kaldırıldığı Şili’de tedavi altına alındı. Böyle bir saldırının Antartika’daki ilk kriminal vaka olduğu belirtildi.

6 AYDIR BİRLİKTELER

Olay sonrasında saldırgan Sergey Savitsky’nin direnmeden ve gönüllü bir şekilde istasyon müdürüne teslim olduğu belirtildi. Savitsky olaydan hemen sonra Rusya’ya gönderildi. Tutuklanan Rus mühendis, öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. Savitsky ve öldürmeye çalıştığı iş arkadaşı Oleg Beloguzov istasyonda 6 aydan fazla süredir beraber yaşıyordu.

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