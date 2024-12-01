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        Haberler Spor Basketbol NBA Antetokounmpo Buck'ı zafere taşıdı! - Basketbol Haberleri

        Antetokounmpo Buck'ı zafere taşıdı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 42 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle tamamladığı Washington Wizards maçını 124-114 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:32
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        Antetokounmpo Buck'ı zafere taşıdı!
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        NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 6. sırasındaki Bucks, konferans sonuncusu Wizards'ı yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

        Ev sahibi Bucks'ta 42 sayı, 12 ribaunt, 11 asist üreten Giannis Antetokounmpo, kariyerinin ilk 40 sayılık "triple-double"ına imza attı. Damian Lillard da 25 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

        Peş peşe 14. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Jordan Poole 31 sayı, 7 asist, Malcolm Brogdon ise 29 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

        WARRIORS 4 MAÇTIR KAYIP!

        Batı Konferansı'ndaki mücadelede Phoenix Suns, sezona hızlı başlangıç yapan Golden State Warriors'ı sahasında 113-105 yendi.

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        Suns'ı galibiyete 27 sayı, 9 asist üreten Devin Booker, 21 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant ve 19 sayı, 9 asistle oynayan Tyus Jones taşıdı.

        Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 23 sayı, 7 ribauntluk katkısı, takımının art arda 4. maçını kaybetmesini önleyemedi.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 104-107

        Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 96-111

        Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 124-114

        Phoenix Suns-Golden State Warriors: 113-105

        Utah Jazz-Dallas Mavericks: 94-106

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