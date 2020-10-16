Geçen sezon Los Angeles Lakers'a katılan ve bu sezon kazanılan 17. şampiyonlukta başrollerden biri olan Anthony Davis sözleşmesiyle ilgili kararını verdi! ABD basınında çıkan haberlere göre 26 yaşındaki yıldız, Los Angeles Lakers'ta kalmaya karar verdi! Bugüne kadar yedi kez All-Star olan yıldız, 28,7 milyon dolarlık ücret karşılığında Lakers ile bir sezon daha anlaştı.

Miami Heat'le oynanan seride kazanılan şampiyonluğun ardından açıklamalar yapan Davis geleceğiyle ilgili soruları "Henüz bir fikrim yok. Burada harika bir yıl geçirdim. Gelecek aylarda neler olacağını göreceğiz. Şu an hiçbir şeyden yüzde 100 emin değilim" diyerek yanıtlamıştı.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Lakers formasıyla yaşayan 26 yaşındaki uzun final serisinde 25 sayı, 10.7 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalamıştı.