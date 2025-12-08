Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Anthony Musaba'nın aracı seyir halindeyken alev aldı! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Anthony Musaba'nın aracı seyir halindeyken alev aldı!

        Samsunspor'un yıldız futbolcusu Anthony Musaba'nın kullandığı araç seyir halindeyken alev aldı.

        Giriş: 08.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:57
        Musaba'nın aracı seyir halindeyken alev aldı!
        Samsunsporlu oyuncu Musabanın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı.

        Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil söndürüldü.

        Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

        Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.

        Alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Samsunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık araçta meydana gelen yangının itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldüğü, futbolcu ve ailesinin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, göstermiş oldukları hızlı müdahale için itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

