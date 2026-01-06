Anthony Musaba: Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ FENERBAHÇE'DEYİM"

Gözyaşlarına hakim olamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara seslenen Musaba, "2 asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum."dedi.