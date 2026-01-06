Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anthony Musaba: Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim - Futbol Haberleri

        Anthony Musaba: Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 22:51 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:51
        "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim"
        Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ FENERBAHÇE'DEYİM"

        Gözyaşlarına hakim olamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler." ifadelerini kullandı.

        Taraftarlara seslenen Musaba, "2 asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum."dedi.

