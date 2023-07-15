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        Antigua ve barbuda nerede, hangi kıtada yer alır? Antigua ve barbuda başkenti, bayrağı, nüfusu nedir?

        Bağımsız bir ada ülkesi olan Antigua ve Barbuda'nın hiçbir kara bağlantısı bulunmamaktadır. Bu sebeple özellikle yaz turizmi açısından çokça tercih edilir. İki büyük ada ve küçük adacıklardan oluşan ülke bağımsızlığını 1981'de kazanmıştır. Antigua ve Barbuda nerede, hangi kıtada yer alır? Antigua ve Barbuda başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 16:19
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        Antigua ve barbuda nerede?
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        Kara bağlantısı bulunmadığından dolayı bu ada ülkesine ulaşım gemi ya da aktarmalı uçuşlarla sağlanabilmektedir. Tropikal iklimin hâkim olduğu ülkede resmi dil İngilizcedir. İngiliz kolonilerinin uzun yıllar bölgeye hâkim olmaları resmi dil üzerinde etkili olmuştur. Antigua ve Barbuda nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Antigua Ve Barbuda Nerede?

        Bağımsız bir devlet olan Antigua ve Barbuda, Küçük Antiller olarak isimlendirilen ada grubunda yer almaktadır. Çevresinde herhangi bir kara parçası bulunmamaktadır. Karayip Denizi’nin doğusunda bulunur.

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        Antigua Ve Barbuda Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Antigua ve Barbuda Kuzey Amerika kıtasının bir parçasını oluşturmaktadır. Antigua ve Barbuda, Karayip Denizi ile Atlas Okyanusu arasında konumlanmıştır.

        Antigua Ve Barbuda Başkenti

        1981 yılında bağımsızlığını kazanan bu ada ülkesinin başkenti Antigua adasındaki St. John's şehridir. Ülke nüfusunun çoğunluğu başkentte toplanmıştır.

        Antigua Ve Barbuda Bayrağının Anlamı

        Ülkenin bayrağının ortasında üçgenin kestiği sarı bir güneş yer almaktadır. Bayrağın renkleri mavi, kırmızı, beyaz ve siyah renkten oluşmaktadır. Bayraktaki renklerin genel anlamı; Afrika halkını, özgürlüğü, umudu, suyu ve kumu temsil eder. Bayrak 27 Şubat 1967 yılında kabul edilmiştir.

        Antigua Ve Barbuda Nüfusu

        Küçük bir ada ülkesi olduğundan dolayı nüfus yoğunluğu da düşüktür. 2023 itibariyle ada ülkesinin nüfusu 100 bin dolaylarındadır. Dünya nüfus sıralamasında ülke 201. sırada yer almaktadır.

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        Antigua Ve Barbuda Para Birimi

        Doğu Karayip doları ülkenin resmi para birimidir. (XCD) 1 Doğu Karayip doları 9,64 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Antigua Ve Barbuda Türkiye Saat Farkı

        Antigua ve Barbuda ile Türkiye arasında saat farkı 7 saattir. Türkiye, Antigua ve Barbuda’dan 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 18.00 iken Antigua ve Barbuda’da saat 11.00’dir.

        Antigua Ve Barbuda Şehirleri

        Antigua ve Barbuda’nın oldukça uzun bir şehir listesi vardır. Ülke nüfusu az olduğundan dolayı şehir popülasyonları da düşüktür. Başkent nüfusun büyük çoğunluğuna sahiptir. All Saints, Liberta, Potters Village, Parham ve Bolands diğer önemli şehirleridir.

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