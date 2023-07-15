Bahamalar nerede, hangi kıtada yer alır? Bahamalar başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir? Doğadaki farklı tonların tüm detaylarını Bahamalar'da yakalayabilirsiniz. Turkuaz suları, tertemiz kumsalları ve el değmemiş doğasıyla turizm, ülkenin başlıca gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bahamalar nerede, hangi kıtada yer alır? Bahamalar başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

İspanyolcada “Sığ Deniz” anlamını taşıyan Bahamalar’ın en önemli özelliği Kristof Kolomb’un ilk ayak bastığı yer olmasıdır. Avrupa hâkimiyetindeki yerleşime yönelik ilk hamlelerin yapılmasıyla birlikte Bahamalar, uzun yıllar sömürge yönetimi altında kalmıştır. Bağımsızlığını ise 1973 yılında kazanmıştır. Bahamalar nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Bahamalar Nerede?

ABD’nin Florida eyaletinin güneydoğusunda bulunan Bahamalar; Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve Küba’nın kuzeyinde yer almaktadır.

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Bahamalar Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Bahamalar, Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. 700 adadan oluşur. Bu adaların 30 tane kadarı yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. Bu adaların en büyüğü Andros’tur.

Bahamalar Başkenti

Bahamalar’ın başkenti Nassau’dur. Başkent New Providence adasında yer almaktadır. Bu ada ise ülke nüfusunun %70’ini barındırmaktadır. Bahamalar’ın en büyük ticaret merkezi olan bu liman şehrinin nüfusu ise 280 bin dolaylarındadır.

Bahamalar Bayrağının Anlamı

Bahamalar bayrağı üç renkten oluşmaktadır. Bayrağın sol köşesini yatay bir siyah eşkenar üçgen oluşturur. Sağ kısımda yer alan şeritlerin en üstü ve en altı mavi, ortası sarı renktedir. Bayrakta herhangi bir arma ya da sembol bulunmamaktadır. Mavi renk denizi temsil ederken sarı renk Bahamalar’ın topraklarını sembolize etmektedir. Sol köşede yer alan siyah eşkenar üçgen ise Bahamalar halkını yansıtmaktadır.

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Bahamalar Nüfusu

2023 itibariyle Bahamalar’ın nüfusu 400 bin dolaylarındadır. Nüfusun çoğunluğu adanın en büyük şehri New Providence adasında toplanmıştır. Nüfus yoğunluğu olarak dünya sıralamasında 179. basamakta yer almaktadır.

Bahamalar Para Birimi

Bahamalar’ın resmi para birimi Bahamalar dolarıdır. Bu para birimi ABD dolarıyla eşittir. 1 Bahama doları 26,26 Türk lirasına denk gelmektedir.

Bahamalar Türkiye Saat Farkı

Bahamalar ile Türkiye arasında tam olarak 7 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Türkiye, Bahamalar’dan 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 08.00 iken Bahamalar’da saat 01.00’dir.

Bahamalar Şehirleri

Bahamalar’ın en önemli adası başkentin de dâhil olduğu New Providence adasıdır. Büyük Bahama, Andros ve Eleuthera, Bahamalar’ın önemli adalarının başında gelmektedir.