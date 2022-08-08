Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su aktı 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın 18 kilometre doğusunda, Aksu ilçesi sınırlarındaki Pamfilya bölgesine başkentlik yapmış Perge Antik Kenti'nde, 1946'da Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından başlatılan, ardından Prof. Dr. Jale İnan, Prof. Dr. Haluk Abbbasoğlu ve bugün de Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. DHA'nın haberine göre Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülen ve Helenistik dönem boyunca eski dünya içerisindeki en zengin ve en güzel şehirler arasında sayılan UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki antik kentin en görkemli tarihi çeşmesi Kestros'tan 1800 yıl sonra yeniden su aktı. Yunan matematikçi Apollonios'un da memleketi olan Perge Antik Kenti'nde, Roma döneminde İmparator Hadrianus tarafından 2'nci yüzyıla tarihlenen ve nehir tanrıçası Kestros'un canlandırıldığı bir heykelin bulunduğu ve adını da verdiği çeşmeden su akıtma işlemi gerçekleşti. Kazı başkanlığı ekibi, Aksu Belediyesi'nden getirilen bir arazözle antik çeşmede, su sisteminin çalışıp çalışmadığının tespiti için deneme yapıldı. Su verilen çeşmede antik sistemin çalıştığı belirlendi. Ekip, şimdi tarihi dönemlerde olduğu gibi çeşmeden sürekli su akmasını sağlayacak çalışmaları başlattı.

SU, ARAZÖZLE GETİRİLDİ Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Sedef Çokay Kepçe, F3 olarak tanımladıkları Kestros çeşmesinin, ilk kazı başkanı da olan Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel döneminden beri su akması istenen bir çeşme olduğunu söyledi. Perge'yi ziyaret eden herkesin de 'su aksın' diye düşündüğü bir çeşme olduğunu anlatan Kepçe, "Bizim de çalışma programımızda böyle bir faaliyet vardı. Geçtiğimiz günlerde burada bir su denemesi yaptık. Aksu Belediyesi'nden bir arazözü kullanarak, 'akım var mı, antik sistem çalışıyor mu' bunları kontrol edebilmek için. Sonuçta hocalarımızla tekrar görüşeceğiz. Umuyoruz buradan suyu sürekli akıtabileceğiz" dedi.

İMPARATOR HADRİANUS YAPTIRMIŞ Kestros çeşmesinin büyük olasılıkla İmparator Hadrianus döneminde yapıldığını belirten Prof. Dr. Kepçe, "Perge'nin kuzey güney doğultulu sütunlu caddesinin aynı dönemlerde yapılmaya başlandığını söylememiz mümkün. Bu caddenin en sonunda İmparator Hadrianus takı var. Sonda da yine İmparator Hadrianus'un heykelinin bulunduğu bu çeşme yapısı var. Dolayısıyla büyük olasılıkla imparator olduktan sonra tamamlanmış olmalı. Bunu da milattan sonra 2'nci yüzyıl olarak ifade edebilirim" diye konuştu.