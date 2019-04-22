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PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentte kazı çalışmaları yaparken, doğal ve yabani hayatı da koruduklarını belirterek, "Her yıl baharın gelmesiyle Laodikya Antik Kenti bize en güzel renklerini sunuyor. Antik kalıntıların içinde açan çiçekler bize rengarenk görsel bir şov yapıyor. Laodikya'nın içinde bulunduğu Çürüksu Ovası'nın ne kadar verimli olduğunun bir göstergesidir. Biz burada her yıl bu güzelliği yaşıyoruz" dedi.