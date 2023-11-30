Antik tiyatroda bulunmuştu; altın değil, yağ küpüymüş

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Burada kazıyı genişletmek amacıyla bir miktar kamulaştırmamızda olacak önümüzdeki zaman içerisinde. Zile Kalemizin eteklerinde bulunan bir antik tiyatrodur. Bulunan küpte herhangi bir şey çıkmadı. Bulunan küp yağ küpü. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.