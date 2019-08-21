Anzer balı Türkiye'ye özgü lezzetler arasında yer alırken, sağlığa faydaları da saymakla bitmiyor. Ancak Anzer balı oldukça zor bulunan bir bal. Yalnızca Anzer Yaylası'nda üretilen balın hiç çıkmadığı yıllar dahi oluyor. Anzer Balı'na dair detaylar haberimizde...

ANZER BALI NEDİR?

Anzer Balı Türkiye'de Rizenin İkizdere ilçesi Ballıköy Anzer Yaylası 'nda üretilen ve dünyada eşi emsali bulunmayan kır çiçek flora örtüsüne sahip olan, yapılan araştırmalarda 450-500 çeşit çiçek bulunan, bunların içinde 80-90 tane endemik çiçek yalnız Anzer Ballıköy de yetişmekte ve bu çiçeklerden arıların topladığı bal dertlere deva hastalıklara şifa dünyaca ünlü Anzer Ballıköyü Anzer çiçek balıdır.

Anzer Yaylası'nda bal üretimi Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte kısmen karlı bölgelerde kardelenlerle birlikte bahara ve yeşilliğe ilk adımını atan Anzer, müthiş güzelliğini haziranla başlayıp temmuzda zirveye taşıyıp ağustosta tamamlar.

Anzer Yaylası'nda iklim şartlarına bağlı olarak ağustosun birinci yada ikinci haftasında sağılma (hasat edilme) denilen işlemle ballar kovanlardan alınır.

Hava şartlarının etkisine, çayırların (çimenlerin) erken biçilmesine bağlı olarak bal üretim miktarı değişkenlik arz etmektedir. Anzer Yaylası'nda Anzer balının çok az, hatta hiç olmadığı yıllar olmuştur.

ANZER BALININ FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle kaliteli bir gıda olması nedeniyle, yüzme, dağcılık, atletizm, basketbol, futbol, halter, bisiklet yarışı gibi sporlarla meşgul olan kimselerce kullanılabilinir.

Ağrı ve sancılara iyi geliyor.

Ağız yaralarını iyileştiriyor.

Bademcik iltihabını yok ediyor.

Bağışıklık sisteminizi düzenler ve kendinizi enerjik hissetmenizi sağlar.

Bağırsak düzensizliklerini önler. Bu sayede metabolizmanızın çalışımını sağlar, kabızlığı önler.

Enerji verir, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

Astım, öksürük gibi enfeksiyon hastalıklarına iyi gelir.

Vitaminsizlikten doğacak olan hastalıkları önler.