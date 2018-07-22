AÖF 3 ders sıanvı 21 Temmuz'da saat 15.00'de yapıldı. 17 il ve KKTC/Lefkoşa'da yapılan AÖF 3 ders sınavı, en fazla üç dersten başarısız olup, bu dersleri başarması durumunda mezun olacak öğrencilere yönelik gerçekleştiriliyor. Sınava katılan öğrenciler, bir yandan sonuçları beklerken diğer yandan da soru ve cevapların yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖF 3 ders sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF 3 DERS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

22 Temuz'da yapılan sınavı soru ve cevapları 2 gün sonra yani 24 Temmuz'da erişime açıldı. Buna göre, bu yıl gerçekleştirilen AÖF 3 ders sınavı soru ve cevaplarının da yarın açıklanması bekleniyor.

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda AÖF'ün resmi internet sitesinde tarih belirtilmedi. Ancak AÖF'ün daha önceki sınavlarda yaptığı duyuruya göre, AÖF sınav sonuçları, sınavdan sonra yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak

ÜÇ DERS SINAVI NEDİR? KİMLER GİREBİLİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için "Üç Ders Sınavı" hakkı tanınmaz.

"Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir .

Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

Türkiye Programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup "Üç Ders Sınavı"na girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ