Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme süreci sona erdiğinden beri öğrenciler tarafından yakından takip edilen AÖF Bahar dönemi vize sınavları tarihi belli oldu. AÖF öğrencileri ara sınavlar için Nisan ayında sınava tabii tutulacak. Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi vize sınavı tarihleri ve ara sınavlar hakkında merak edilenler