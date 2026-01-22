Habertürk
        Haberler Bilgi AÖF FİNAL SONUCU SORGULAMA 2026: AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 17-18 Ocak 2025 tarihlerinde uygulandı. Üç oturumda şeklinde uygulanan sınavların ardından AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 AÖF final sınavı sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 23:54 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:54
        1

        AÖF sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Belirtilen tarih aralığında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Sınavların başarılı sayılması için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir. Peki, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        2024-2025 AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

        AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde tamamlandı.

        3

        AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF final sınavı sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. AÖF sınav sonuçlarının sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

        Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

        2025 AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        FİNAL NOTU DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDİYOR

        Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

        AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

        AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

        5

        AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

        Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

        Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

