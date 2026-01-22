FİNAL NOTU DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDİYOR

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.