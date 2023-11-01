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        Haberler Gündem AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri 2023-2024: Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

        2023-2024 AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri: Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi 2023-2024 akademik takvimi ile Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ve bahar dönemi sınav tarihlerini açıkladı. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler AÖF sınav tarihlerine çevrildi. Güz dönemi sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler AÖF sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 01:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 01:45
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        1

        Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında geri sayım başladı. AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile netlik kazandı. Peki, "2023-2024: Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        2

        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

        Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        3

        AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

        İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

        ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        4

        Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023

        Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        5

        ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

        AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

        AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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