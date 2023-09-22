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        Haberler Gündem AÖF KAYIT TARİHLERİ 2023-2024 | AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman, ders seçimi başladı mı, ne zaman başlayacak?

        AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman, ders seçimi başladı mı?

        Açıköğretim Üniversite ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdürmek isteyenler tarafından araştırılıyor. AÖF kayıt işlemleri Ekim ayı itibarıyla sona erecek. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimine göre kayıt olma ve kayıt yenileme işlemlerini yapacaklar. İşte 2023-2024 Açıköğretim Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 07:14 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:14
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        Açıköğretim Üniversitesi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan devam eden öğrencilerin gözleri AÖF kayıt tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sınavlara giriş yapmak isteyen adaylar anadolu.edu.tr adresi üzerinden ders seçimi yaparak kayıt yenileme ücretini ödeyebilecekler. İşte 2023-2024 AÖF kayıt tarihleri...

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        AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yeni kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başladı.

        AÖF, İkstisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri: 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

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        Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

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        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girebilir.

        Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

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        AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

        Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek.

        2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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