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AÖF kayıt yenileme kılavuzu 2018! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim kayıtları son tarih...

AÖF kayıt yenileme dönemi dün başladı! Açıköğretimden üniversite okumak isteyen adaylar kayıtlarını yeniliyor. Henüz kayıtlarını yenilemeyen vatandaşlar ise AÖF kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2018 AÖF kayıt yenileme hakkında detaylar haberimizde...

26.09.2018 - 09:57 | Güncelleme:

AÖF kayıt yenileme döneminin dün başlamasının ardından kayıtlarını yenilemek isteyen adaylar işlemlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Kayıt yenileme döneminin ne zaman sona ereceği de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte AÖF kayıt yenileme hakkında merak edilenler...

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

AÖF kayıt yenileme dönemi Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruya göre 25 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2018 tarihinde sona erecek. Kayıt yenileme dönemi 11 gün sürecek. 

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçim işlemi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

*Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.
*Öğrenci, ders seçim (ekle/sil) işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.
*Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelinmez.
*Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.
*Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.
*Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.
*2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibari ile ders seçimi öğrenciye bırakıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.
*Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan *Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.
*Lisans programında okurken önlisans diploması almak isteyen öğrenciler Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerini seçmeleri gerekir.
*2018-2019 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.
*2018-2019 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.
Yabancı Dille öğretim yapılan programlarda dil yeterliğini sağlayamayanlar kayıt yeniletemeyecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:

1.Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

2.İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

3.Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

AÖF KAYIT YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN ÖDEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme 

(Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

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