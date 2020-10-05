Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

Üniversite eğitimini açıktan tamamlayacak olan öğrenciler için AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte detaylar...

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖF kayıt yenileme son gün tarihi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bahar dönemi için kayıt yaptırmak isteyen binlerce öğrenci için AÖF kayıt yenileme işlmeleri devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihlerini haberimizde sizler için hazırladık. Peki AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN 2020 NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre Kayıt Yenileme süresi 16 Ekim Cuma 2020 saat 23.59'a uzatıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1. Derslerini seç.
2. Ücretini öde.
3. Otomasyondan kaydını kontrol et.
4. Ders kitapların e-Kampüs’te.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS önlisans sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? KPSS önlisans ne zaman 2020
GÜNDEMKPSS önlisans sınav giriş belgesi ne zaman ...
Son dakika haberi! Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis - Haberler
GÜNDEMAyşe Karaman'ın ölümünde karar!
Gaziantep Adliyesi'ne özel soruşturma bürosu
GÜNDEMGaziantep Adliyesi'ne özel soruşturma bürosu
Son dakika haberi Tunceli'de kırmızı ve turuncu listedeki 2 terörist öldürüldü!
GÜNDEMKırmızı ve turuncu listedeki 2 terörist öldürüldü!
EKPSS başvuru 2020! EKPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS sınavı ne zaman?
GÜNDEM2020 EKPSS başvuru nasıl yapılır?
Son dakika! Tokatlı tükürüklü maske kavgası! - Haberler
GÜNDEMOlay yeri: İstanbul! Tokatlı tükürüklü maske kavgası!
Son dakika haberi... 4 kardeşin anne ve dayı kâbusu! Aldatma, şiddet, taciz...
GÜNDEM4 kardeşin anne ve dayı kâbusu!
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten DEAŞ operasyonu! 25 kişi gözaltında - Haberler
GÜNDEMEmniyet ve MİT'ten DEAŞ operasyonu!
Pandemi sosyal yardımı başvurusu için TIKLA! E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonucu sorgulama
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Son dakika! Kadir Şeker'in bıçak ifadesi ortaya çıktı! 'Tespih çeker gibi oynamak için aldım'
GÜNDEMKadir Şeker'in bıçak ifadesi ortaya çıktı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X