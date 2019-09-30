AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, 2019 - 2020 eğitim dönem için kayıt yenileme tarihlerinin başlamasını bekliyor. AÖF ikinci üniversiteye yeni kayıt yaptıracaklar için ise 2 Eylül'de başlayan başvurular 18 Ekim'e kadar alınacak. 2019 - 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2019 - 2020 AÖF akademik takvimine göre, kayıt yenileme ders ekle / sil işlemleri 7 Ekim'de başlayacak ve 18 Ekim'de sona erecek.
2019 - 2020 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|YENİ KAYIT
|- İkinci Üniversite
|02 Eylül 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma
|18 Ekim 2019 Cuma
|36 Gün
|- ÖSYS Yeni Kayıt
- ANADOLUYÖS
|02 Eylül 2019 Pazartesi
13 Eylül 2019 Cuma
|13 Eylül 2019 Cuma
|11 Gün
|- Dikey Geçiş
- Sağlık Lisans Tamamlama
|16 Eylül 2019 Pazartesi
20 Eylül 2019 Cuma
|20 Eylül 2019 Cuma
|5 Gün
|- Ek Yerleştirme
|23 Eylül 2019 Pazartesi
27 Eylül 2019 Cuma
|27 Eylül 2019 Cuma
|5 Gün
|- Yatay Geçiş
|16 Eylül 2019 Pazartesi
18 Eylül 2019 Çarşamba
|18 Eylül 2019 Çarşamba
|3 Gün
|- Yatay Geçiş Ders Ekleme***
17 Ekim 2019 Perşembe
|18 Ekim 2019 Cuma
|2 Gün
|KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|07 Ekim 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma
|18 Ekim 2019 Cuma
|12 Gün
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