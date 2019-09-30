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HaberlerGündem

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2019 - 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt ve kayıt yenileme takvimi

AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri ilk kez Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne başlayacak adaylar için alınıyor. Mevcut öğrenciler ise AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlamasını bekliyor. Peki AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, 2019 - 2020 eğitim dönem için kayıt yenileme tarihlerinin başlamasını bekliyor. AÖF ikinci üniversiteye yeni kayıt yaptıracaklar için ise 2 Eylül'de başlayan başvurular 18 Ekim'e kadar alınacak. 2019 - 2020 AÖF ikinci üniversite kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019 - 2020 AÖF akademik takvimine göre, kayıt yenileme ders ekle / sil işlemleri 7 Ekim'de başlayacak ve 18 Ekim'de sona erecek. 

 

2019 - 2020 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

 
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre
YENİ KAYIT- İkinci Üniversite02 Eylül 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma		18 Ekim 2019 Cuma36 Gün
- ÖSYS Yeni Kayıt
- ANADOLUYÖS		02 Eylül 2019 Pazartesi
13 Eylül 2019 Cuma		13 Eylül 2019 Cuma11 Gün
- Dikey Geçiş
- Sağlık Lisans Tamamlama		16 Eylül 2019 Pazartesi
20 Eylül 2019 Cuma		20 Eylül 2019 Cuma5 Gün
- Ek Yerleştirme23 Eylül 2019 Pazartesi
27 Eylül 2019 Cuma		27 Eylül 2019 Cuma5 Gün
- Yatay Geçiş16 Eylül 2019 Pazartesi
18 Eylül 2019 Çarşamba		​18 Eylül 2019 Çarşamba3 Gün
- Yatay Geçiş Ders Ekleme***

17 Ekim 2019 Perşembe
18 Ekim 2019 Cuma

18 Ekim 2019 Cuma2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL		- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		07 Ekim 2019 Pazartesi
18 Ekim 2019 Cuma		18 Ekim 2019 Cuma12 Gün

 

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