AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
AÖF kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 öğretim yılı kayıt yenileme takvimi yayınlandı. Böylece AÖF kayıt yenileme tarihleri 2024-2025 öğretim yılı için belli oldu. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.
Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) akademik takvimi ile 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme tarihleri belli olmuştu.
Buna göre AÖF kayıt yenileme işlemleri, 07 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.
18 Ekim 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacak.
Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 18 Ekim 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.
Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.
Yeni ders durumuna göre dönem öğretim materyal ücreti farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını Güz dönemi için 25 Kasım 2024 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında ödeyebilecek. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacak.