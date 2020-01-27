AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AÖF final sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte birinci dönem resmen sona erdi. İşte AÖF 2. dönem kayıtları ile ilgili detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2020
|BAHAR DÖNEMİ
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
|- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
|17 Şubat 2020 Pazartesi
28 Şubat 2020 Cuma
|28 Şubat 2020 Cuma
|12 gün
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI
AÖF sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için aşağıdaki bağlantıya girerek "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.
AÖF SORU VE CEVAPLARI
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav soruları ve cevaplarına Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.
AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.
AÖF GEÇME NOTU
Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:
84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)
77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)
71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)
66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)
61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)
56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)
50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)
46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
0 – 32----FF--0,00 (KALDI)
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