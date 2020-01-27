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HaberlerGündem

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020 AÖF takvimi

AÖF kayıt yenileme tarihi, 2. dönem için araştırılıyor. geçtiğimiz günlerde yapılan AÖF sınavının ardından sınav soru ve cevapları yayımlanmış ve sınav sonuçları da açıklanmıştı. Peki 2020 AÖF kayıt yenileme ne ne zaman?

AÖF

AÖF kayıt yenileme ne zaman? sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AÖF final sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte birinci dönem resmen sona erdi. İşte AÖF 2. dönem kayıtları ile ilgili detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2020

 BAHAR DÖNEMİ
Kayıt Türüİnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**Mazeretli Kayıt TarihiSüre

KAYIT YENİLEME

EKLE/SİL

- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme		17 Şubat 2020 Pazartesi
28 Şubat 2020 Cuma		28 Şubat 2020 Cuma12 gün

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI

AÖF sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için aşağıdaki bağlantıya girerek "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF SORU VE CEVAPLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav soruları ve cevaplarına Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.

EKAMPÜS SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)
77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)
71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)
66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)
61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)
56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)
50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)
46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

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