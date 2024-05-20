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        Haberler Bilgi Gündem AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 AÖF final sınavı ne zaman, sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 AÖF final sınavı ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi finalleri için sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF final sınavı tarihlerini gündemine aldı. İşte AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve Açıköğretim Fakültesi final tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 22:28 Güncelleme: 20.05.2024 - 22:28
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        AÖF bahar dönemi final sınavı için heyecanı bekleyiş sürüyor. Finallere kısa bir süre kala sınav giriş belgesi yayımlandı. AÖF sınav giriş belgesine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Peki, "2024 AÖF final sınavı ne zaman, sınav yerleri giriş belgesi nasıl alınır?" İşte AÖF sınav tarihleri...

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        AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖF bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. AÖF yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

        Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

        Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

        Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

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        AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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