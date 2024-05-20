Survivor'da kim elendi? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?
Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan; Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem Survivor yeni bölümünde eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. İşte 20 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda, eleme potasında yer alan bir yarışmacı Survivor'a veda ederek elenecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?" İşte Survivor'da adaya veda eden son isim...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Merve
Özgür
Nagihan
Hilmi Cem