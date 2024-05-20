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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?

        Survivor'da kim elendi? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan; Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem Survivor yeni bölümünde eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. İşte 20 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 19:26 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:31
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        1

        Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda, eleme potasında yer alan bir yarışmacı Survivor'a veda ederek elenecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?" İşte Survivor'da adaya veda eden son isim...

        2

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Merve

        Özgür

        Nagihan

        Hilmi Cem

        4

        SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ

        Merve-Özgür

        Nagihan-Hilmi Cem

        5

        SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

        Kırmızı Takım

        Atakan - Kaptan

        Hilmicem

        Nefise

        Yunus Emre

        Merve

        Nagihan

        6

        Mavi Takım

        Seda - Kaptan

        Ogeday

        Damla

        Batuhan

        Özgür

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