Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe ligin son haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, İstanbulspor karşısında kazanarak Galatasaray Konyaspor karşılaşmasından çıkacak sonucu bekleyecek. Zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçının tarihi ve saati...
Fenerbahçe İstanbulspor maçı için nefesler tutuldu. Ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında şansını son maça taşıyan Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçı tarihi ve saati...
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Süper Lig’in 38. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Galatasaray Konyaspor karşılaşmasından çıkacak skora göre şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe - İstanbulspor mücadelesi 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Derbiden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltti ve rakibi Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi. İkili averaj avantajını elinde bulunduran sarı- lacivertliler son maçını kazanıp sarı- kırmızılıların hata yapmasını bekleyecek.
Özetle; Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u evinde mağlup etmesi ve Galatasaray'ın son maçında Konyaspor'a yenilmesi gerekiyor.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.