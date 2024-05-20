Fenerbahçe İstanbulspor maçı için nefesler tutuldu. Ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında şansını son maça taşıyan Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçı tarihi ve saati...