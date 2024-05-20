Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe ligin son haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, İstanbulspor karşısında kazanarak Galatasaray Konyaspor karşılaşmasından çıkacak sonucu bekleyecek. Zorlu mücadele öncesinde, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçının tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 20:18 Güncelleme: 20.05.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe İstanbulspor maçı için nefesler tutuldu. Ezeli rakibi Galatasaray’ı deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında şansını son maça taşıyan Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçı tarihi ve saati...

        2

        FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Süper Lig’in 38. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Galatasaray Konyaspor karşılaşmasından çıkacak skora göre şampiyonluğunu ilan edecek.

        Fenerbahçe - İstanbulspor mücadelesi 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - İstanbulspor maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

        Derbiden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltti ve rakibi Galatasaray ile puan farkını üçe indirdi. İkili averaj avantajını elinde bulunduran sarı- lacivertliler son maçını kazanıp sarı- kırmızılıların hata yapmasını bekleyecek.

        Özetle; Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u evinde mağlup etmesi ve Galatasaray'ın son maçında Konyaspor'a yenilmesi gerekiyor.

        5

        GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

        TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

        Survivor'da eleme düellosu
        Survivor'da eleme düellosu
        Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında
        Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararında
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        İzmir'de DEAŞ operasyonu: 20 tutuklama
        İzmir'de DEAŞ operasyonu: 20 tutuklama
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Genç kız boynunda iple ölü bulunmuştu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        Silivri'de tefecilik operasyonu
        "Tebrik etmek lâzım"
        "Tebrik etmek lâzım"
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!