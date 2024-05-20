Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs faiz kararı gündemdeki yerini koruyor. Altın ve döviz kurlarını da etkileyen Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ekonomistler tarafından açıklandı. İşte, "Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olur?" sorusunun yanıtı hakkında bilgiler...
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Peki, 2024 Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Merkez Bankası faiz kararı beklentisine ilişkin güncel bilgiler...
MERKEZ BANKASI MAYIS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Mayıs ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'de açıklanacak.
MERKEZ BANKASI MAYIS FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre; katılımcıların TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.