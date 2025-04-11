Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi Ara sınav tarihi belli oldu. Nisan ayında gerçekleşecek olan ara sınavlar öncesi sınava katılım gösterecek olan adaylar giriş belgesini sorguluyor. AÖF sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        2

        AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN 2025?

        AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 ERİŞİME AÇILDI MI?

        AÖF’ten yapılan açıklamada “ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

        Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖF sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar öğrenci numarası- şifreleriyle veya alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte AÖF sınav yerlerini görüntüleyebilecek.

        AÖF sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilirken sınav günü adayların yanında olacak. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar salonlara kabul edilmeyecek.

        3

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ FOTOĞRAFLI OLACAK

        AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Ayrıca adaylar sınav günü bulundurması veya bulundurmaması gereken eşyalarla birlikte sınav kurallarını giriş belgesi üzerinden öğrenebilirler.

        Fotoğraflı sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Adaylar öğrenci kimlik kartı, mesleki kimlik kartları, askeri kimlik belgesi, baro kartıyla sınavlara alınmayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi