AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi Ara sınav tarihi belli oldu. Nisan ayında gerçekleşecek olan ara sınavlar öncesi sınava katılım gösterecek olan adaylar giriş belgesini sorguluyor. AÖF sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN 2025?
AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 ERİŞİME AÇILDI MI?
AÖF’ten yapılan açıklamada “ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!
Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar öğrenci numarası- şifreleriyle veya alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte AÖF sınav yerlerini görüntüleyebilecek.
AÖF sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilirken sınav günü adayların yanında olacak. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar salonlara kabul edilmeyecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ FOTOĞRAFLI OLACAK
AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Ayrıca adaylar sınav günü bulundurması veya bulundurmaması gereken eşyalarla birlikte sınav kurallarını giriş belgesi üzerinden öğrenebilirler.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Adaylar öğrenci kimlik kartı, mesleki kimlik kartları, askeri kimlik belgesi, baro kartıyla sınavlara alınmayacak.