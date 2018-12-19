Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınavı 3 oturum şeklinde yapıldı. İlk oturum Cumartesi saat 9.30'da, ikinci oturum ise saat 14.00'da gerçekleşti. 3. oturum ise Pazar günü 14.30'da gerçekleşti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Aralık 2018 tarihinde AÖL sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Sınava girenler üç oturum üzerinden soruları görebiliyorken, sınavda yanlış yapılan sorular dikkate alınmayacak. İşte, AÖL soru ve cevapları...

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Ancak kesin bir tarih belirtilmedi. Açıklanması beklenen tarih sınavdan 15-16 gün sonra olarak düşünülüyor. AÖL sınavının en geç açıklanma tarihi 28 Aralık 2018 olacağı düşünülüyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak da sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

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