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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen AÖF final sınavı ardından 3 ders sınav tarihleri de en çok araştırılanlar arasında. İşte AÖF sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

AÖF sınav sonuçları

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak konusu oldu. 25-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sabırsızlıkla beklenen final sınav sonuçları ile ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)ten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi fakat geçtiğimiz sınavları göz önünde bulundurursak sınavdan 10 gün sonra sonuçlar AÖF sitesinde erişime açılıyor. AÖF final sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği kurallara göre; sonuçların açıklanmasından sonra 5 iş günü içerisinde “dilekçe” yoluyla itirazda bulunabilir. Atatürk Üniversitesi için de geçerli olan bu süre, İstanbul Üniversitesi için 3 iş günü olarak belirtilmektedir. Geri dönüş ise üniversitenin belirlediği tarihler içerisinde olmaktadır. Gerek ATA gerek İstanbul üniversitelerinde okuyan öğrenciler için iki çeşit dilekçe örneği bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği kurallara göre; sonuçların açıklanmasından sonra 5 iş günü içerisinde “dilekçe” yoluyla itirazda bulunabilir. Atatürk Üniversitesi için de geçerli olan bu süre, İstanbul Üniversitesi için 3 iş günü olarak belirtilmektedir. Geri dönüş ise üniversitenin belirlediği tarihler içerisinde olmaktadır. Gerek ATA gerek İstanbul üniversitelerinde okuyan öğrenciler için iki çeşit dilekçe örneği bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine dilekçe yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine dilekçeyi mail atarak itirazlarını yapabilirler.

Sınav itiraz dilekçesinde Ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu bilgilerini yazabilirsiniz. Anadolu Üniversite tarafından konuyla ilgili geri dönüş yapılacaktır.

 

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