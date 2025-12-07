AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgula

AÖF sınav sonuçları sorgulaması sürüyor. Öğrenciler güz dönemi vize sınavlarını 6-7 Aralık tarihlerinde oluyor. Öğrenciler, her dönemde olduğu gibi sonuçlara "aosogrenci.anadolu.edu.tr​" ekranı üzerinden ulaşabilecek. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar