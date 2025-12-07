AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgula
AÖF sınavları 6-7 Aralık tarihinde uygulanıyor. Açıktan üniversiteyi tamamlamak isteyen adaylar Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav soruları, cevapları ve sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini paylaştı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖF sonucu nasıl sorgulanır?
AÖF sınav sonuçları sorgulaması sürüyor. Öğrenciler güz dönemi vize sınavlarını 6-7 Aralık tarihlerinde oluyor. Öğrenciler, her dönemde olduğu gibi sonuçlara "aosogrenci.anadolu.edu.tr" ekranı üzerinden ulaşabilecek. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6-7 Aralık tarihlerinde yapılan sınavların ardından öğrencilerin beklentisi, sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?
AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.
AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı. Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:
Güz Dönemi Ara Sınavı: 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026