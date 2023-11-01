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AÖF sınav takvimi belli oldu! 2023 - 2024 AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 sınav takvimi belli oldu. Açıköğretim öğrencileri sınav takviminin belli olmasıyla birlikte "2023 - 2024 AÖF sınavları ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen 2023 - 2024 AÖF sınav tarihleri... Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:35 facebook

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 sınav takvimi açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme süreçlerinin ardından merak içerisinde sınavların yani vize sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte AÖF 2023 - 2024 sınav tarihleri...

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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.