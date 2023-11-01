AÖF sınav takvimi belli oldu! 2023 - 2024 AÖF sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 sınav takvimi belli oldu. Açıköğretim öğrencileri sınav takviminin belli olmasıyla birlikte "2023 - 2024 AÖF sınavları ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen 2023 - 2024 AÖF sınav tarihleri...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 sınav takvimi açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme süreçlerinin ardından merak içerisinde sınavların yani vize sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte AÖF 2023 - 2024 sınav tarihleri...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
AÖF SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?
AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Sınav tarihleri yaklaştığında sınavların online olup olmayacağı netleşecek. Konuya dair açıklama geldiğinzde haberimize eklenecek.