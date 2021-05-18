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AÖF sınav takvimi açıklandı! AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF bahar dönemi final sınavları

Açık öğretim Fakültesi öğrencisi binlerce öğrenci, AÖF sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Düzenlenecek bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nde açıktan okuyan öğrenciler 'AÖF final sınavları ne zaman?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte AÖF sınav tarihleri...

AÖF sınav takvimi açıklandı! AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF bahar dönemi final sınavları

AÖF sınav tarihleri ne zaman? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Kayıt yenileme yapan öğrenciler ikinci dönem sınavlara katılım sağlayabilecek. Sınavlar mayıs ve haziranda gerçekleşecek

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak

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