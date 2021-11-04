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AÖF sınav takvimi açıklandı! AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF güz dönemi sınavları

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? Öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler ikinci dönem sınavlarına katılım sağlayacak. öğrenciler 'AÖF final sınavları ne zaman?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2021 AÖF güz dönemi sınav tarihleri hakkında

AÖF sınav takvimi açıklandı! AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? AÖF güz dönemi sınavları

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde online dersler başladı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. 2021-2022 Akademik yılı için kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim'de sona erdi. İşte AÖF sınav tarihleri

AÖF CANLI DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte AÖF canlı derslerin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla canlı derslerin bugün itibarıyla başlayacağını duyurdu.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

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