AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

Anadolu Üniversitesi iki ve dört yıllık bölümlere göre mezuniyet şartları değişmektedir. 2 yıllık bölümlerden mezun olacak öğrencilerden 120 AKTS kredilik dersin başarıyla tamamlanması şartı aranır. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olacak öğrencilerden ise 240 AKTS kredilik dersi tamamlaması bekleniyor.

Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması FF, DZ veya YZ notunun olmaması gerekir

Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’ın altında alan öğrenciler mezun olamaz. Anadolu Üniversitesinde bütünleme veya telafi sınavı bulunmamaktadır.

Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için mezuniyet tek ders sınavı ve yaz okulu sınavları organize edilir.