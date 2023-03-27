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AÖF sınav tarihleri belli oldu! 2023 AÖF vize sınavları online mı olacak?

Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri yayınlandı. 11 ili vuran depremin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı verilirken AÖF kayıt takvimi uzatılmıştı. Anadolu Üniversitesi, bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacağını açıklamıştı. İşte, 2023 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri...

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  • AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF vize sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    Anadolu Üniversite bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim sistemi üzerinden eğitim alan adaylar ara dönem sınavlarının Nisan ayında olacak. Vize sınavı puanları, dönem sonu ortalamasını yüzde 30 oranında etkilerken 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak final sınavları ise yüzde ortalamayı 70 oranında etki ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından üniversitelerde online eğitime geçilirken gözler AÖF sınavlarının online mı yüz yüze mi olacağına çevrildi. İşte, 2023 AÖF sınav takvimi ile ara sınav tarihleri...
  • AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF vize sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖF BAHAR SINAVLARI NE ZAMAN?

    AÖF bahar dönemi sınavları 15 - 16 Nisan 2023 tarihleri arasında, dönem sonu final sınavları ise 27 - 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023'te düzenlenecek.
  • AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF vize sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

    Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, onlive sınav sistemine geçiş yaptı. Son olarak pandemi döneminde sınavlar AÖF çevrimiçi sınav sisteminden online olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzakran eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınavların nasıl yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF vize sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    ONLİNE SINAV NASIL YAPILIYOR?

    AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.
  • AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF vize sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

    Anadolu Üniversitesi öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru soruyor. Bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.

    Açıköğretim Fakültesinde YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ortalamanın altında kalan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olur.

    Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 4 yanlış cevap puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı götürmektedir.
  • AÖF SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖF vize sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

    Anadolu Üniversitesi iki ve dört yıllık bölümlere göre mezuniyet şartları değişmektedir. 2 yıllık bölümlerden mezun olacak öğrencilerden 120 AKTS kredilik dersin başarıyla tamamlanması şartı aranır. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olacak öğrencilerden ise 240 AKTS kredilik dersi tamamlaması bekleniyor.

    Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması FF, DZ veya YZ notunun olmaması gerekir

    Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’ın altında alan öğrenciler mezun olamaz. Anadolu Üniversitesinde bütünleme veya telafi sınavı bulunmamaktadır.

     

    Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için mezuniyet tek ders sınavı ve yaz okulu sınavları organize edilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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