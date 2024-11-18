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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2024 2025 Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

        AÖF sınav tarihleri ne zaman? Açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bu seneki akademik takvimi belli oldu. Açıktan üniversite bitirmek isteyenler AÖF sınav giriş belgelerini alarak sınava katılacak. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:59
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        AÖF sınav tarihleri belli oldu. Yayınlanan sınav takvimine göre dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

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        AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

        Anadolu Üniversitesi, genellikle sınav tarihinden 10 gün önce, anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açmaktadır. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini, sınav tarihine bir hafta kala aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF bürolarından temin edebilirler.

        AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVI TARİHLERİ

        Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

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        AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI TARİHLERİ

        AÖF Bahar Dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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