        Haberler Bilgi Gündem AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 AÖF bahar dönemi sınav sonucu sorgula ekranı

        AÖF sonuç sorgulama: 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

        AÖF sonuç sorgulama araştırmaları artış gösteriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026 bahar dönemi ara sınavlarının 4-5 Nisan tarihlerinde tamamlanmasının ardından, öğrencilerin gündeminde "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Binlerce aday, vize sonuç tarihi ile birlikte e-Kampüs üzerinden soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırırken, AÖF final sınav tarihleri de merak konusu oldu. İşte 2026 AÖF sınav sonuçları ve final takvimine ilişkin son gelişmeler…

        Giriş: 09.04.2026 - 09:27 Güncelleme:
        4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavlarının ardından sonuç sorgulama ekranına yönelik araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih aralığını öğrenmek isterken, e-Kampüs sistemi üzerinden erişime açılacak soru ve cevap anahtarına odaklandı. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, final sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

        AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF tarafından gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi, genellikle sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde erişime açmaktadır. Buna göre, 4-5 Nisan tarihlerinde yapılan sınavların sonuçlarının Nisan ayının üçüncü haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

        AÖF ARA DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Öğrenciler, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirler:

        AÖF Öğrenci Otomasyonu (aof.anadolu.edu.tr) adresine giriş yapın.

        E-devlet şifresi veya öğrenci bilgileriyle sisteme login olun.

        "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak notlarınızı görüntüleyin.

        AÖF SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Vize sınavlarının ardından öğrenciler final (dönem sonu) sınavları için hazırlıklara başlayacak. Akademik takvime göre AÖF Bahar Dönemi final sınav tarihleri şu şekildedir:

        Sınav Tarihi: 9-10 Mayıs 2026

        Sabah Oturumu: Saat 09.30

        Öğleden Sonra Oturumu: Saat 14.00

        Not: Sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce öğrenci otomasyonu üzerinden erişime açılması beklenmektedir.

