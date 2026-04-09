AÖF sonuç sorgulama: 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF sonuç sorgulama araştırmaları artış gösteriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026 bahar dönemi ara sınavlarının 4-5 Nisan tarihlerinde tamamlanmasının ardından, öğrencilerin gündeminde "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Binlerce aday, vize sonuç tarihi ile birlikte e-Kampüs üzerinden soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırırken, AÖF final sınav tarihleri de merak konusu oldu. İşte 2026 AÖF sınav sonuçları ve final takvimine ilişkin son gelişmeler…
Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, final sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF tarafından gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi, genellikle sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde erişime açmaktadır. Buna göre, 4-5 Nisan tarihlerinde yapılan sınavların sonuçlarının Nisan ayının üçüncü haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF ARA DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirler:
AÖF Öğrenci Otomasyonu (aof.anadolu.edu.tr) adresine giriş yapın.
E-devlet şifresi veya öğrenci bilgileriyle sisteme login olun.
"Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak notlarınızı görüntüleyin.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Vize sınavlarının ardından öğrenciler final (dönem sonu) sınavları için hazırlıklara başlayacak. Akademik takvime göre AÖF Bahar Dönemi final sınav tarihleri şu şekildedir:
Sınav Tarihi: 9-10 Mayıs 2026
Sabah Oturumu: Saat 09.30
Öğleden Sonra Oturumu: Saat 14.00
Not: Sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce öğrenci otomasyonu üzerinden erişime açılması beklenmektedir.