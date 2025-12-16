AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi ne?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde güz dönemi ara sınav maratonu geride kalırken, öğrenciler bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 6-7 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖF vize sınavlarının ardından, binlerce aday sonuç ekranının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Üniversiteden yapılacak resmi duyurular yakından takip edilirken, sınav sürecine ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. İşte detaylar...
AÖF öğrencileri için sınav sonrası bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından, gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Öğrenciler, hem vize sonuçları hem de soru-cevap anahtarına dair açıklamalar için üniversitenin resmi kanallarından gelecek bilgilere kilitlendi. Ayrıntılar haberimizde…
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?
AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.
AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı. Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:
Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026