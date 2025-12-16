AÖF öğrencileri için sınav sonrası bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından, gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Öğrenciler, hem vize sonuçları hem de soru-cevap anahtarına dair açıklamalar için üniversitenin resmi kanallarından gelecek bilgilere kilitlendi. Ayrıntılar haberimizde…

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.

AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı. Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:

Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026