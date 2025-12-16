Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi ne? AÖF sonuç sorgulama ekranı

        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç tarihi ne?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde güz dönemi ara sınav maratonu geride kalırken, öğrenciler bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 6-7 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖF vize sınavlarının ardından, binlerce aday sonuç ekranının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Üniversiteden yapılacak resmi duyurular yakından takip edilirken, sınav sürecine ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 19:38 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AÖF öğrencileri için sınav sonrası bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından, gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Öğrenciler, hem vize sonuçları hem de soru-cevap anahtarına dair açıklamalar için üniversitenin resmi kanallarından gelecek bilgilere kilitlendi. Ayrıntılar haberimizde…

        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

        REKLAM

        AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

        AÖF Fakültesi sınav soruları ve cevap anahtarı henüz paylaşılmadı. AÖF soru ve cevapları, sınav oturumları bittikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs ekranından duyurulacak.

        AÖF 2025-2026 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

        Anadolu Üniversitesi, yeni dönem sınav tarihlerini de paylaştı. Takvime göre öğrencileri bekleyen sınav süreçleri şöyle:

        Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026

        Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026

        Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"