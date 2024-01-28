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        Haberler Gündem AÖF sonuçlarında heyecanlı bekleyiş! 2024 Güz Dönemi AÖF final sonuç tarihi

        AÖF sonuçlarında heyecanlı bekleyiş! 2024 Güz Dönemi AÖF final sonuç tarihi

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2024 Güz Dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sınava giren açıköğretim fakültesi öğrencileri merak içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:06
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 Güz Dönemi Final Sınavları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sınavın yapılmasının ardından gözler AÖF Güz Dönemi final sonuç tarihine çevrildi. İşte 2024 AÖF final sınavı sonuç tarihinin ne zaman açıklanacağıyla iligli merak edilen detaylar...

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        AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 Güz Dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapıldı.

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        Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

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        ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

        AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

        AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

        #AÖF
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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