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AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 2023 AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının birinci etabı 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesiyle geride kaldı. Ara sınavın ikinci etabı ise 15-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Sınavın ardından AÖF soru ve cevapları anahtarı yayımlanacak. Sınava katılım sağlayan öğrencilerin gözü ise şimdiden "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 AÖF vize sınav sonuçları tarihi ve AÖF sınav soruları/cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili güncel bilgiler...

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  • AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayım sona erdi. AÖF ara sınavları 15-16 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav puanlarını hesaplayabilmek için AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte AÖF ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve soru ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağına dair detaylar...
  • AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF ARA SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.
  • AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

    Adaylara AÖF sınavlarında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınav sistemi 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 günlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olarak kullanılıyor.

    Online olarak gerçekleştirilen AÖF vize sınav sorularını ve cevaplarını başkasıyla paylaşmak, kopyalamak ve yayımlamak sınavın geçersiz olmasına neden oluyor. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.
  • AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının yaklaşık olarak 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

    AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.
  • AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖNCEKİ SORUYA GERİ DÖNÜŞ YAPILMAYACAK

    Sınav başladıktan sonra ekranda görünen soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir.

    Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilirsiniz. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir önceki soruya dönemezsiniz.
  • AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TAM EKRAN MODUNDA SINAV GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesi, kopyalanması, yayımlanması vb. sorumluluğu size aittir.

    Sınavı başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

    Sınav Kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır. Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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