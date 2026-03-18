AÖF vize sınavları ne zaman, ayın kaçında? İşte güncel takvim!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) bahar dönemiyle birlikte sınav takvimi netlik kazandı. Akademik takvimin yayımlanmasının ardından binlerce öğrenci, ara sınav ve dönem sonu sınavlarının tarihlerini mercek altına aldı. Eğitimlerini açıköğretim sistemi üzerinden sürdüren adaylar için açıklanan takvim, sınav hazırlık sürecine yön verecek önemli bir rehber niteliği taşıyor. İşte AÖF bahar dönemi sınav takvimi...
Giriş: 18.03.2026 - 21:33
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için bahar dönemi sınav süreci resmen başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan akademik takvimle birlikte vize ve final sınavlarının tarihleri belli olurken, öğrenciler sınav planlarını bu doğrultuda şekillendirmeye başladı. Yoğun ilgi gören AÖF programlarında eğitim alan yüz binlerce kişi, açıklanan tarihlere göre hazırlıklarını hızlandırıyor. İşte AÖF vize sınavları hakkında bilgiler...
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Bahar Dönemi vize sınavları 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF FİNAL SINAV TARİHİ
AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde uygulanacak.