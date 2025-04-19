AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya göre ara sınavlar, iki oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru var? İşte, 2024-2025 Bahar Dönemi AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.