AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 AÖF vize sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları, Nisan ayında düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre ara sınavlar 2 oturumda yüz yüze yapılacak. Öğrencilere her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte, 2024-2025 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı, süresi, başlangıç ve bitiş saati!
AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya göre ara sınavlar, iki oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru var? İşte, 2024-2025 Bahar Dönemi AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece AÖF bahar dönemi ara (vize) sınav tarihleri belli oldu.
Takvime göre AÖF vize sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
Sınavlar iki oturum şeklinde yapılacak olup, sabah oturumu saat 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.
AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” ifadesine yer verildi.
AÖF VİZE SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınavda, her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları, sınavın yapıldığı günü takip eden üç iş günü içerisinde e-Öğrenme Portalında e-Kitap biçiminde yayımlanmaktadır.
Öğrenciler, Açıköğretim e-Öğrenme Portalına https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresindeki “Oturum Aç” kısmından T.C. kimlik (öğrenci) numarasıyla oturum açarak “Fakülte” başlığından “Sınav Soruları” seçeneğine, “Bölüm” başlığından öğretim yılını, “Ders” başlığından istenen öğretim yılında yapılan sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ulaşabilirler.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları (öğrenci numaraları) ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilmektedir.
AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.