2024 AÖF vize tarihleri: AÖF vize sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Sınav giriş belgesi sınav öncesi, 'http://aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresi üzerinden erişime sunulacak. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF vize tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2024 AÖF bahar dönemi vizelerinin yapılacağı tarihler...
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Şubat - 11 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yapan öğrenciler gözünü Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize tarihlerine çevirdi. Peki, "AÖF vize sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2024 AÖF vize tarihleri...
2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından sınav takvimine göre, 2024 AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.
Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta gerçekleşecek.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sınav yerini öğrenebilir.
2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Vize sınavı: 23-24 Mart
Final sınavı: 25-26 Mayıs
Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos
Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024