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        Haberler Bilgi Gündem AÖF Yaz Okulu kayıt 2024: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt tarihleri ne zaman başlıyor?

        AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 AÖF kayıt tarihleri

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu maratonu başlıyor. Dönem boyunca istediği notları alamayan öğrencilere telafi şansı verecek yaz okulu için kayıtlar başlamak üzere. İşte, 2024 AÖF yaz okulu tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:00
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        AÖF öğrencileri bir dönemi daha sonlandırdı. Ancak Mayıs ayında yapılan final sınavlarında başarısız olan öğrenciler için maraton henüz bitmedi. Sıra, yaz okuluna geldi. Öğrencilerin en fazla 5 ders seçebileceği yaz okulu kayıtları başlamak üzere. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri nedir? İşte, detaylar...

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        AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NEDİR?

        AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin ders seçimini en geç 5 Temmuz saat 22.00'ye kadar yapması gerekiyor.

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

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        Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

        Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

        GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

        - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

        - Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

        - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

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        GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

        - Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

        - GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

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