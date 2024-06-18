KPSS ortaöğretim başvuru ekranı: ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti, şartları ve sınav tarihi
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular ÖSYM adresinde gerçekleşecek. Ortaöğretim KPSS her iki yılda bir yapılıyor. Sınav ücretinin yatırılması sonrası sınava katılım gösterilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. İşte, 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ekranı
Lise mezunu olan ve kamuda görev almak isteyen kişilerin gündeminde KPSS ortaöğretim başvuruları yer alıyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. İşte KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ve tüm detaylar
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM takviminde 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri yer aldı. Buna göre Lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Sınav ücretinin de ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuzla beraber netleşmesi bekleniyor.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.
KPSS 2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.