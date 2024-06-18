Lise mezunu olan ve kamuda görev almak isteyen kişilerin gündeminde KPSS ortaöğretim başvuruları yer alıyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. İşte KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ve tüm detaylar