AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşecek. Adaylar aof.anadolu.edu.tr adresinden ders seçme işlemini yaptıktan sonra belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası'na ödeyecek ve böylece yaz okulu kaydını tamamlayacak.

Yaz okulu kayıt ücretleri henüz belli değil ancak seçilen derslere göre tutarlar değişiklik gösteriyor.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİLERİ VE DERS SEÇİMİ

AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu 2024 kayıtları aşağıdaki gibi olacak:

Kayıt tarihleri: 1 Temmuz Pazartesi - 5 Temmuz Cuma 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek.

Kayıtlar hem çevrimiçi hem de yüz yüze olarak yapılabilecek.

Yaz okulu sınavları ise Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu ardından sınavlar 17 Ağustos tarihinde uygulanacak.