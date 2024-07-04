AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesim AÖF yaz okulu kayıtları devam ediyor. Açıktan üniversite bitiren öğrencilerden bahar dönemi başarısız dersim bulunan öğrenciler yaz okulu kayıtlarını tamamlamak zorunda. Adaylar aof.anadolu.edu.tr adresinden ders seçme işlemini yaptıktan sonra kayıt ücretini ödeyecek. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, online mı olacak? İşte detaylar
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 1 Temmuz’da başladı. Adaylar ücret ders seçimi ve ücret ödemesi ardından süreci tamamlayacak. İşte adım adım AÖF yaz okulu kayıt süreci
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşecek. Adaylar aof.anadolu.edu.tr adresinden ders seçme işlemini yaptıktan sonra belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası'na ödeyecek ve böylece yaz okulu kaydını tamamlayacak.
Yaz okulu kayıt ücretleri henüz belli değil ancak seçilen derslere göre tutarlar değişiklik gösteriyor.
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİLERİ VE DERS SEÇİMİ
AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu 2024 kayıtları aşağıdaki gibi olacak:
Kayıt tarihleri: 1 Temmuz Pazartesi - 5 Temmuz Cuma 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek.
Kayıtlar hem çevrimiçi hem de yüz yüze olarak yapılabilecek.
Yaz okulu sınavları ise Ağustos 2024'te gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu ardından sınavlar 17 Ağustos tarihinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU KAYIT SÜRECİ
Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:
▪ Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil)
bağlantısından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.
▪ İkinci aşamada ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceksiniz.
▪ Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir.
Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik
yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.
Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle
gerçekleştirebilirsiniz:
▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme
▪ ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme
Kayıt tarihinin son günü saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.
Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.
Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.
▪ Kayıt ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak
sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu
öğrenciye aittir.
▪ Banka dekontu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.