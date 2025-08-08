Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Yaz okulu kayıtları 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt seçimlerini tamamlayanların gündeminde yaz okulu tarihleri bulunuyor. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Giriş: 08.08.2025 - 12:06 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:06
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin yaz okulu kayıtları sona erdi. Sınav tek oturumda yapılacak. Her ders için 20 çoktan seçmeli soru sorulacak. Her sınav için 30 dakikalık süre tanınacak. Bu sınav, 2024-2025 eğitim döneminin son yazılı değerlendirmesi olacak. İşte AÖF yaz okulu tarihi ve diğer tüm detaylar

        2

        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Sınav tek oturumda yapılacak. Her ders için 20 çoktan seçmeli soru sorulacak. Her sınav için 30 dakikalık süre tanınacak. Bu sınav, 2024-2025 eğitim döneminin son yazılı değerlendirmesi olacak.

        3

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Yaz okulu sınavına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık bir hafta önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda: Giriş belgelerinin 9 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar yayımlanması bekleniyor. Giriş belgesine aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişilebilecek. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden de giriş belgesi sorgulanabilecek.

