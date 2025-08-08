AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin yaz okulu kayıtları sona erdi. Sınav tek oturumda yapılacak. Her ders için 20 çoktan seçmeli soru sorulacak. Her sınav için 30 dakikalık süre tanınacak. Bu sınav, 2024-2025 eğitim döneminin son yazılı değerlendirmesi olacak. İşte AÖF yaz okulu tarihi ve diğer tüm detaylar