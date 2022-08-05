AÖF yaz okulu sınavına sayılı günler kala sınav detayları yakından takip ediliyor. 27 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında kayıt işlemleri yapılan AÖF yaz okulu sınavı ile ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor. AÖF yaz okulu sınav tarihi netlik kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...